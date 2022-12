Toruń. Informator na okres świąteczny. Komunikacja miejska, urzędy i handel

Toruń. Komunikacja miejska w okresie świątecznym

W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w Toruniu inaczej będzie funkcjonowała komunikacja miejska. Co ważne, w wigilię od godz. 5:00 do godz. 2:00 dnia następnego, a w Sylwestra od godz. 18:00 do godz. 4:00 1 stycznia r. przejazdy miejskimi autobusami i tramwajami będą bezpłatne. Ponadto od 2 stycznia 2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.