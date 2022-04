Toruń. Ilu turystów odwiedziło miasto? Jest lepiej niż rok temu, ale do rekordu trochę brakuje

– Brak wycieczek szkolnych to straty rzędu 20 mln zł. Przychody ze sprzedaży biletów na atrakcje turystyczne zmalały o 52 proc., a gości spoza Polski było mniej o 80 proc. – mówił rok temu Szymon Wiśniewski, dyrektor Ośrodka Informacji Turystycznej w Toruniu.

Jaki był 2021 rok w toruńskiej turystyce?

– Toruń jest miastem wybitnie turystycznym, co roku przyjeżdżają do nas miliony osób – mówi Szymon Wiśniewski, dyrektor Ośrodka Informacji Turystycznej w Toruniu – Jednocześnie generują dziesiątki, jeśli nie setki milionów złotych dochodu i dają pracę tysiącom osób w naszym mieście – dodaje dyrektor OIT.

W Toruniu w 2021 roku sprzedano około miliona biletów do różnych atrakcji turystycznych. Jest to ponad 3 razy więcej niż w 2020 r., ale o około 60-65% mniej niż w 2019 roku. Największą grupę wśród kupujących bilety stanowią wycieczki szkolne. Rocznie, Toruń odwiedza nawet około 200 tysięcy uczniów.

1,5 miliona turystów to o blisko 600 tysięcy więcej niż w pandemicznym 2020 roku, ale nadal sporo brakuje do rekordowego 2019. – Pamiętajmy o tym, że na początku roku jeszcze obowiązywały obostrzenia pandemiczne. Pod koniec pierwszego kwartału i na początku drugiego obiekty noclegowe były zamknięte – zaznacza Szymon Wiśniewski z OIT.

– Widać, że ci, którzy mają do nas najbliżej, najchętniej odwiedzają nasze miasto – mówi Michał Zaleski, prezydent Torunia – Z czasem powinniśmy zwiększać działanie informacyjne na obszarze pozostałych województw – przyznaje prezydent miasta.

Co najchętniej odwiedzali turyści i co chwalą?

Ośrodek Informacji Turystycznej w okresie od maja do sierpnia 2021 przeprowadził około 700 ankiet wśród odwiedzających Toruń, które miały także wskazać najpopularniejsze atrakcje w mieście, a także odpowiedzieć, co jest silnymi, a co słabymi stronami miasta.

Głównymi kierunkami odwiedzających miasto są starówka, planetarium czy wieża Ratusza Staromiejskiego. Dużym zainteresowaniem cieszą się także atrakcje związane z symbolami, kojarzącymi się z Toruniem. W 2021 roku tłumnie odwiedzane były m.in. dom Mikołaja Kopernika czy Żywe Muzeum Piernika.