Toruń i kultura. Festiwal EnergaCAMERIMAGE przynosi Toruniowi pieniądze

- Tu trzeba wziąć pod uwagę całkowity koszt organizacji takiego wydarzenia: wkład miasta oraz to co jest finansowane przez Fundację Tumult i inne podmioty. To wyliczenie jest bardzo korzystane dla miasta, bo w końcu zainwestować złotówkę, a zarobić 3,5 złotego to jest interes - mówi Marek Żydowicz, prezes Fundacji Tumult i dyrektor festiwalu EnergaCAMERIMAGE. - Tego rodzaju wydarzenia napędzają koniunkturę inwestycyjną dla miasta. Kiedy powstanie Europejskie Centrum Filmowe Camerimage, tych imprez będzie znacznie więcej. Pojawi się potrzeba rozbudowy bazy gastronomicznej i noclegowej w Toruniu.