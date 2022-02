Toruń. Hokeiści KH Energi nie zwalniają tempa. Po wygranej z liderem przyszło zwycięstwo z wiceliderem!

Na szczęście nic to nie zmieniło - do końca meczu GKS nie zdobył gola. Za to w trzeciej tercji dwukrotnie udało się to gospodarzom. W 45. minucie Michał Zając wykorzystał świetne podanie Henriego Limmy, a pięć minut później o losach meczu zdecydował Vadim Vasjonkin.

Kolejny mecz Energi - dopiero 18 lutego w Tychach.