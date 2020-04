Toruń: Gdzie kupimy maseczki? Ile kosztują? CENNIK

Maseczki to towar deficytowy. Coraz trudniej je kupić, choć jednocześnie coraz więcej osób decyduje się na uszycie ich własnoręcznie. Do wyboru mamy maseczki jednorazowe albo wielorazowe, które można prać.

Otrzymaliśmy informacje od czytelników, że obecnie maseczki można kupić m.in. w aptece przy ul. Bażyńskich, w aptece obok Paluszka przy ul. Łyskowskiego, a także w aptece przy ul. Poznańskiej. W tej ostatniej cena wynosiła 6,5 zł. Dostępność maseczek warto sprawdzić na stronie ktomalek.pl. Według informacji widocznych na portalu w Toruniu jednorazowe maseczki pakowane po 50 sztuk można kupić w Aptece Osiedlowej przy ul. Głowackiego 2, w Medaptece na rogu ul. Strumykowej i ul. Królowej Jadwigi oraz w dwóch aptekach na Rubinkowie - przy ul. Dziewulskiego 21 oraz przy ul. Konstytucji 3 Maja 31. Polecamy jednak wcześniej zadzwonić do apteki i spytać o dostępność maseczek. Warto mieć na uwadze, że znikają one w ekspresowym tempie.

[*]od osób prywatnych. Ceny takich maseczek zaczynają się od kilku złotych. Zwykle są one uszyte z dwóch warstw bawełny. To maseczki wielokrotnego użytku, które można prać. Najszybszy sposób to zalanie maseczki wrzątkiem, dodanie mydła i dokładne przepłukanie. Następnie wystarczy taki materiał wysuszyć i wyprasować. Oferty sprzedaży maseczek domowej roboty bez problemu znajdziemy na grupach ogłoszeniowych na Facebooku. Niektóre szyte są z uroczych materiałów np. w słoniki. Pamiętajmy jednak, że nie wygląd maseczki jest najważniejszy, a to, by spełniała swoją funkcję.