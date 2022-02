Toruń. Gdzie i za ile kupimy pączki w Tłusty Czwartek 2022

Restauracje i kawiarnie z Torunia zbierają zamówienia na pączki

Kiedyś pączki kupowaliśmy głównie w piekarniach i cukierniach - lub piekliśmy je sami. Teraz, z okazji zbliżającego się Tłustego Czwartku, do oferty wprowadzają je również restauracje. Pierogarnia Stary Młyn zamówienia zbiera tylko do 22 lutego. Do wyboru mamy pięć smaków:

piernikowe,

"Orzesz-Ty" z nadzieniem z masła orzechowego i praliny,

jabłkowe,

różane

oraz benedyktyńskie z nadzieniem wiśniowym, polewą czekoladową i prażonymi migdałami.

Jeden pączek kosztuje tam 7,96 zł. Również Restauracja Monka proponuje autorskie kompozycje smakowe. Do 23 lutego zamawiać można pączki z kremem pistacjowym, konfiturą jagodową, kremem patisierre z adwokatem, a także konfiturą morelową z marakują. Prawda, że egzotycznie?