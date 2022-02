Toruń. Finał sprawy Lissnera, czyli słowo oficera w sądzie było świętością

Co dokładnie wydarzyło się w toruńskiej Strzelnicy?

Relacjonując w piątek 13 grudnia 1901 roku drugi proces Lissnera, "Gazeta Toruńska" przypomniała wynik poprzedniej rozprawy, zamieściła również bogatszy od poprzedniego opis zdarzenia.

"W dniu 26 maja wieczorem odbyło się przedstawienie w miejskiej strzelnicy. Kupiec Lissner wraz z żoną i kilkoma krewnymi zajęli miejsca numerowane w pierwszym rzędzie - informowała "Gazeta Toruńska" podkreślając słowo "numerowane". - Podczas pauzy opuścili miejsce, aby się przejść po ogrodzie. Tymczasem przyszło na przedstawienie trzech oficerów, baron Schimmelmann, Goetting i Webel, wszyscy w randze podporuczników. Na rzekome oświadczenie bufeciarki "Panowie oficerzy mogą zająć miejsce gdzie im się podoba", usiedli na miejsca należące się Lissnerowi i jego towarzystwu. U schyłku pauzy powrócił Lissner z rodziną, czyli raczej tylko pani Lissner i dwie inne panie. Oficerzy im nie powstali z miejsc, owszem, podług zeznania świadków dowodowych zachowali się wyzywająco. Dopiero na wyrazy "bezczelna impertynencja" oficerzy powstali paniom z miejsc, które się tyłem byli do nich ustawili. Powyższych słów oficerzy nie słyszeli, bo tak zeznali pod przysięgą. Podczas następnej pauzy użalał się Lissner przy bufecie na rzekomą niegrzeczność oficerów, nie szczędząc im przy tem nagany. Jeden z oficerów, usłyszawszy co o nim twierdził Lissner, poprosił go przez garsona na rozmowę. L. odmówił. Oficerzy przyszli teraz sami po stwierdzenie, że Lissner powiedział: "Oficerzy nie potrafią się przyzwoicie zachować, mianowicie wobec kobiet".