Toruń. Festiwal Pierogów Świata, kawy i czekolady w Centrum Targowym Park

W Centrum Targowy Park trwa prawdziwa uczta dla smakoszy. Jednocześnie odbywają się dwa festiwale: pierogów oraz kawy i czekolady. Każdy łasuch znajdzie więc coś dla siebie. Jest okazja by spróbować pierogów dużych i małych, polskich, hiszpańskich, japońskich, tybetańskich czy hinduskich. Jest w czym wybierać! Coś dobrego znajdą też miłośnicy kawy, czekolady oraz innych słodkości. W sobotę impreza potrwa do godziny 20 a w niedzielę do Centrum Targowego Park można wybrać się w godzinach 12-18.

