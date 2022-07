Toruń. Fabryka Erbudu pod miastem gotowa! Będzie 300 miejsc pracy. Kto jeszcze rekrutuje na produkcję?

MOD21 - to nazwa nowego zakładu grupy budowalnej Erbud, który powstał w podtoruńskim Ostaszewie. Produkowane będą tu drewniane moduły, z których potem powstawać będą szkoły, szpitale, hotele.

-Zakład docelowo zatrudniać będzie ok. 300 osób. W pierwszym etapie rozwoju projektu zatrudnienie w zakładzie wyniesie ok. 150 osób. Blisko 20 proc. zespołu MOD21 zostało już zrekrutowanych, kolejnych sto osób dołączy do zespołu produkcyjnego w październiku - zapowiada Marcin Kasprzak, dyrektor ds. PR.