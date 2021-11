Toruń. Emeryt ochroniarz musiał płacić na dorosłą córkę w Anglii. Ważna decyzja sądu!

Jak długo rodzic zobowiązany jest płacić alimenty na dziecko? "Ten obowiązek wobec pełnoletniego dziecka wygasa z chwilą osiągnięcia samodzielności życiowej przez dziecko, co wiąże się z możliwością podjęcia pracy zarobkowej i osiągania własnymi siłami środków niezbędnych do swojego utrzymania" - podkreślił Sąd Rejonowy w Toruniu. I zwolnił pana Marka, emeryta zmuszonego na starość dorabiać w ochronie, od alimentacji. Oto szczegóły tej sprawy.

Historia pana Marka z Torunia. Płacił na córkę ponad 20 lat

Pan Marek ma już dziś włosy przyprószone siwizną. Alimenty na swoja nieślubną córkę Sarę zaczął płacić w 2000 roku, gdy zawarł ugodę z matką dziewczynki, która wówczas uczęszczała do przedszkola. Na jej mocy zobowiązał się do przekazywania na rzecz dziecka 40 procent swoich dochodów. Z zastrzeżeniem, że jakie by one nie były, alimenty nie będą niższe niż 500 zł.