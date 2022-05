Toruń. Egzamin ósmoklasisty z matematyki: królowa nauk była łaskawa

W Toruniu do pierwszych w życiu tak ważnych egzaminów przystępuje ponad 2 tys. ósmoklasistów. We wtorek mierzyli się oni z językiem polskim, a w środę z matematyką. I to właśnie ten test wielu młodych ludzi uznawało za najtrudniejszy. A jak było w rzeczywistości?

- Myślałam, że dostanę zawału zanim otworzyłam arkusz. Jestem słaba z matmy, więc po prostu się bałam. Okazało się, że niepotrzebnie, bo zadania otwarte były bardzo proste, o wiele prostsze niż na próbnych. Z zamkniętymi było trochę gorzej, ale zrobiłam wszystkie. Czy dobrze, to się okaże - mówiła nam zaraz po zakończeniu egzaminu Karolina z SP nr 10 w Toruniu.