Dzisiaj (24.05) rozpoczęły się egzaminy ósmoklasistów. Na pierwszy ogień uczniowie zmierzyli się z językiem polskim, jutro (25.05) czeka ich matematyka, a w czwartek (26.05) kolej na język obcy. Na wyniki przyjdzie im poczekać do 1 lipca. My postanowiliśmy się przyjrzeć z bliska, jak to wyglądało w Szkole Podstawowej nr 15 w Toruniu. Oto fotorelacja! Zobacz także: "Zakupy kontrolowane" na targu w Toruniu. Posypały się mandaty za brak paragonu

Grzegorz Olkowski