Toruń. Dwa samochody osobowe zderzyły się w mieście [zdjęcia]

Policjanci zgłoszenie o tym zdarzeniu drogowym otrzymali o godz. 15:05. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 66-letni kierowca peugeota jechał ulicą Andersa (od ul. Łódzkiej w kierunku ul. Poznańskiej), a kierująca audi wyjechała z ulicy podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa i zderzyła się z peugeotem.

Kierujący peugeotem, 66-letni mężczyzna, trafił do szpitala. Od jego ewentualnych obrażeń będzie zależeć to, jak zakwalifikujemy to zdarzenie drogowe - powiedziała nam mł. asp. Dominika Bocian, pełniąca obowiązki oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Na miejscu działały trzy zastępy straży pożarnej.