Toruń. Defibrylator pojawił się w centrum miasta. Został przekazany przez Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

- To dla nas wyróżnienie, bo jesteśmy jednym z nielicznych miast, gdzie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa podarowało defibrylator zewnętrzny. Toruń jest miastem turystycznym, do którego przyjeżdżają tysiące osób. W razie wypadku najważniejsza jest szybka pomoc, żeby uratować życie. W sytuacji, kiedy dostępne jest to urządzenie, każdy z nas, bez przygotowania medycznego, może je zdjąć i użyć go, jednocześnie powiadamiając pogotowie ratunkowe - mówił zastępca prezydenta Zbigniew Fiderewicz.