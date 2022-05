Toruń. Czy ta praca się opłaca? Gastronomia i hotele rekrutują na sezon

Kelnerki, barmani, bariści, sprzedawcy lodów, kucharze i pomoce kuchenne, pokojowe i recepcjoniści - dla nich wszystkich teraz ofert pracy w Toruniu nie brakuje. Majowy weekend z piękną pogodą otworzył ruch turystyczny w mieście, a także przyciągnął miejscowych klientów do ogródków. Kto ich wszystkich ma obsłużyć?

- Kelnerkom i kelnerom najczęściej proponuje się minimalną stawkę godzinową. Do tego kuszą nas napiwkami i procentem od obrotu lokalu. To wszystko świetnie, ale diabeł tkwi w szczegółach. Warto o nie dopytać przed podpisaniem umowy - mówi nam pani Agata, studentka doświadczona w kelnerowaniu.

Jakie to szczegóły? Ilość godzin, którą da się przepracować tygodniowo i miesięcznie w lokalu - od tego zależy finalnie wypłata. Jeśli chodzi o napiwki, to trzeba wiedzieć, czy kelnerzy muszą się nimi dzielić i z kim (czy tylko z kuchnią, czy z całym personelem). Procent od obrotu natomiast brzmi dumnie, ale często to symboliczny odsetek, który w małej restauracji oznacza groszowy bonus do zarobku. Jak podkreśla pani Agata, koniecznie trzeba się też zorientować, czy dany restaurator nie stosuje "kar", obcinając pieniądze np. za spóźnienia czy stłuczone szklanki.