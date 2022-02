Toruń. Czy prezydent Michał Zaleski spotka się z przeciwnikami inwestycji na Wrzosach?

- Kiedyś tam była fabryka, teraz jest to obszar handlowo-usługowy. Obecna rzeczywistość wynikająca z ładu przestrzennego, funkcjonalności i rozwiązań organizacyjnych wymaga usystematyzowania, a najlepiej zawsze robi to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - powiedział prezydent Michał Zaleski podczas zorganizowanej w czwartek konferencji prasowej.

Miejskie dotacje konserwatorskie - ile w tym roku będzie do podziału?

17 lutego Rada Miasta podejmie również decyzje w sprawie miejskich dotacji konserwatorskich. W tym roku do podziału będzie 950 tysięcy złotych. Do biura miejskiego konserwatora zabytków wpłynęło 30 wniosków, cztery zostały odrzucone, ponieważ nie spełniały wymogów. Wśród pozostałych 18 dotyczy obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, a osiem budynków z gminnej ewidencji zabytków. Najwyższe dotacje - po 100 tysięcy złotych trafią do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 61, która dzięki miejskiemu wsparciu zamierza przeprowadzić remont elewacji, oraz do dzierżawcy Fortu IV, gdzie trwa remont konserwatorski elewacji lewego skrzydła czołowego bloku kazamatowego.