Toruń. Czy osiedle Jar faktycznie zmieni nazwę na Osiedle Niepodległości? Sprawdzamy, na jakim etapie są prace!

To było zaskoczenie dla wielu osób. 16 marca grupa radnych przedstawiła propozycję nowej nazwy dla osiedla Jar położonego w północnej części Torunia - Osiedle Niepodległości. Dotychczasowa nazwa miała kojarzyć się z jednostką Armii Radzieckiej (Sowieckiej), co w obliczu agresji Rosji na Ukrainę wydawało się niedopuszczalne. - Nadszedł czas, by sprawę nazwy osiedla zamknąć raz na zawsze - mówił wówczas radny Wojciech Klabun. Już dzień później radni przegłosowali uchwałę w tej sprawie. I wtedy rozpętała się burza.