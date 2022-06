Toruń. Coraz wyższe opłaty za mieszkania! Jakie podwyżki w spółdzielniach? (Rubinkowo, Na Skarpie, Kopernik, MSM)

Rubinkowo: większe opłaty nie tylko za ciepło

Uwzględniając czasowe obniżenie podatku VAT na energię cieplną, w ramach Tarczy Antyinflacyjnej do 31 lipca br. 2022 opłaty wynoszą teraz: stawka za moc zamówioną dla CO- 0,88 zł/m2, stawka opłaty stałej za moc zamówioną dla CW - 0,47 zł/m2, opłata za ciepłą wodę (podgrzanie) 28,00 zł/m3, cena ciepłej wody rozliczanej ryczałtem 84,00 zł za osobę miesięcznie i cena 1 GJ służąca ustaleniu zaliczki za CO - 92,00 zł/GJ.

Opłata za ciepłą wodę wynosząca 26,00 zł/m3 ulega podwyższeniu do 30,00 zł/m3, a cena wody ciepłej rozliczanej ryczałtem wynosić będzie 90,00 zł/os/m-c. Ponadto zmianie ulega cena 1GJ służąca do ustalenia wielkości zaliczki za centralne ogrzewanie z kwoty 79,00 zł/GJ na 104,00 zł/GJ.

Ale to nie wszystko. Już wcześniej spółdzielnia zdecydowała o podwyższeniu od 1 września br. innych opłat: opłaty eksploatacyjnej z 1,33 zł /m2 do wysokości 1,53 zł/m2, opłaty remontowej z 1,39 zł/m2 do wysokości 1,29 zł/m2 oraz opłaty za legalizację i wymianę wodomierzy z 0,90 zł do 1,20 zł za wodomierz.