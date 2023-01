Toruń. Co z żużlowym Grand Prix?! Rozmowy zerwane, konkurenci wchodzą do gry. Wiemy ile kosztuje jeden turniej Joachim Przybył

Żużlowe Grand Prix bez Motoareny? To coraz bardziej prawdopodobne już od 2024 roku! Negocjacje na temat nowej umowy zakończyły się fiaskiem, a do gry wszedł Wrocław, który ma wrócić do terminarza Grand Prix od przyszłego roku. Na dziś: dla Torunia nie ma miejsca w kalendarzu.