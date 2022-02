Toruń. Co dalej z XV-wiecznym manuskryptem z Książnicy Kopernikańskiej? Marszałek Całbecki zapowiada konkretne działania

Marszałek Całbecki podejmuje działania w obronie rękopisu

W piątek, 11 lutego, marszałek województwa Piotr Całbecki oraz dyrektor Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Danetta Ryszkowska-Mirowska spotkali się z dziennikarzami, by poinformować o najbliższych działaniach związanym z obroną rękopisu przed wywiezieniem na Węgry.

Przypomnijmy, że projekt ustawy trafił już na obrady sejmu. Posłowie w każdej chwili mogą zająć się nim ponownie. - Bardzo nas niepokoi tempo, w jakim jest procedowana ta ustawa – przyznaje marszałek Piotr Całbecki. On sam został zobowiązany uchwałą sejmiku województwa do podjęcia działań, które miałyby zachęcić wszystkich do zahamowania procesu legislacyjnego.

W związku z tym w poniedziałek nastąpi publiczne podpisanie deklaracji środowisk samorządowych, obywatelskich i naukowych w obronie toruńskiego manuskryptu. Jej inicjatorem jest marszałek Całbecki.