Toruń. Choinka "Nowości" stanęła już na Rynku Staromiejskim! [zdjęcia i film]

Zygmunt Kotek, mieszkaniec bloku przy ul. Alternatywy 4 pewnie by się teraz złapał za głowę. Najnowszy dźwig, o który w tym roku wzbogacił się toruński eM-Tech posiada specjalne czujniki pozwalające operatorowi kontrolować rozkład ciężaru. Inne mają natomiast elektroniczne oko na wiatr. Gdy jego podmuchy stają się zbyt silne, reagują i dają znać, że trzeba przerwać pracę. Operator pracuje w komfortowych warunkach - nie musi zadzierać głowy, ponieważ może sobie odpowiednio ustawić kabinę. Jeśli trzeba, może obsługiwać sprzęt na leżąco.

Od czasów dźwigowego ze słynnego serialu Stanisława Barei, technika pomknęła do przodu w sposób niewyobrażalny. Cóż, "Alternatywy 4" pojawiły się na ekranach telewizorów dawno temu - w 1983 roku. Natomiast pierwsza choinka "Nowości" stanęła na toruńskim Rynku Staromiejskim w roku 1988. To również szmat czasu.

Od samego początku choinki przyjeżdżają do Torunia z Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń. Od wielu, wielu lat przywożą ją ciężarówki toruńskiego eM-Techu, zaś zieloną kosmetyką zajmują się pracownicy firmy Sybilscy. W obu przypadkach choinkowa tradycja przechodzi z pokolenia na pokolenie, a na hasło "choinka" pada od lat ta sama odpowiedź: - "jasne, że będziemy". Tak samo reagują leśnicy, więc jeśli ktoś chce poczuć prawdziwą magię świąt, gdy różni ludzie angażują się społecznie w różne fajne przedsięwzięcia, niech przyjdzie na Rynek Staromiejski. Choinka już tam jest. Służby miejskie niebawem ją wystroją, iluminacja na drzewie zabłyśnie i będzie można zacząć liczyć dni do świąt, a później święta miło wspominać, ponieważ miejmy nadzieję, że świerk z leśnictwa Tokary zostanie z nami do początków lutego. Po wcześniejszych doświadczeniach (dwa czy trzy lata temu silny wiatr złamał choinkę na początku stycznia) Urząd Miasta uzupełnił stroik z iluminacją o element usztywniający pień.