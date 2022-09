Toruń. Ceny prądu i ogrzewania rosną. Jak miasto przygotowuje się do zimy?

Miasto powołało specjalny zespół, który już od pewnego czasu zajmuje się przygotowaniami do nadchodzącej zimy. Członkowie tej grupy mają za zadanie m.in. szukać kolejnych oszczędności. Wszystko po to, by - jak zaznaczył prezydent Michał Zaleski - nie doszło do sytuacji, gdy nie będzie można udźwignąć kosztów utrzymania miasta.

Władze Szwajcarii już w lipcu ostrzegły mieszkańców, że zimą w kraju może zabraknąć gazu. Obywatele otrzymali wytyczne, jakie zapasy powinni zgromadzić, dowiedzieli się również, że jeżeli paliwa będzie trzeba reglamentować, wejdzie w życie zakaz ogrzewania pomieszczeń do temperatury przekraczającej 19 stopni Celsjusza. Za jego złamanie będzie można trafić do więzienia.

W Polsce o takich rozwiązaniach nie ma mowy, jednak wiadomo, że nawet pomimo płynących z Ukrainy deklaracji pomocy - dostaw węgla i energii elektrycznej, zima będzie trudna. Czarne scenariusze mówią o przerwach w dostawach prądu i gazu, zamkniętych szkołach i przedszkolach, których nie będzie można odpowiednio ogrzać. Co nas czeka w Toruniu? W jaki sposób miasto przygotowuje się do zimy?

Pytania w tej sprawie wysłaliśmy do Urzędu Miasta Torunia pod koniec sierpnia. Nadal czekamy na odpowiedź. Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta dowiedzieliśmy się, że przygotowaniem miasta do zimy zajmuje się specjalny zespół. Jego członkowie m.in. szukają kolejnych źródeł oszczędności, aby - jak powiedział prezydent - nie doszło do sytuacji, gdy nie będzie można udźwignąć kosztów utrzymania miasta.

O ile wzrosły ceny za energię elektryczną?

- W ubiegłym roku w obiektach zużyliśmy 24,3 milionów kilowatogodzin energii elektrycznej. W tym roku pierwotnie spodziewaliśmy się, że zużyjemy 29 milionów, ale na szczęście wszystko wskazuje na to, że będzie to nieco ponad 25 milionów kilowatogodzin - informował radnych prezydent Michał Zaleski. - W ubiegłym roku za kilowatogodzinę płaciliśmy 30 groszy, w trzecim kwartale tego roku płacimy złotówkę i dwa grosze, a w czwartym kwartale może to być 1,9 zł za kilowatogodzinę. Tak rosną ceny.

Propozycje sztabu kryzysowego i decyzje władz miasta poznamy pewnie niebawem, a jak do zimy przygotowują się dostawcy ciepła i wody?

Czy toruńska elektrociepłownia ma wystarczające zapasy paliwa?

Toruński oddział PGE ogrzewa ponad 100 tysięcy mieszkańców. Kilka lat temu w Grębocinie powstała nowa elektrociepłownia gazowa, firma cały czas przebudowuje również ciepłociągi.

- Poza modernizacją sieci ciepłowniczych, przeprowadziliśmy remont serwisowy turbiny gazowej, zabezpieczyliśmy dostawy gazu i oleju opałowego, stanowiącego dodatkowe paliwo w kotłach szczytowo-rezerwowych i pracujących wyłącznie na potrzeby produkcji ciepła - zapewnia Robert Kowalski, prezes PGE Toruń. - W ramach naszych przygotowań do okresu ogrzewania, razem z największymi administratorami i zarządcami budynków mieszkaniowych w Toruniu, uzgodniliśmy wspólne działania, wpływające na optymalizację kosztów ogrzewania i będziemy zachęcać mieszkańców do oszczędzania ciepła. Nasi odbiorcy otrzymają konkretne wskazówki jak zmniejszyć zużycie ciepła, utrzymując komfort w mieszkaniu. Ograniczaniem zużycia ciepła będzie również, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe, późniejsze niż dotychczas rozpoczęcie okresu grzewczego.

Czy przerwy w dostawie prądu mogą nas pozbawić wody?