Toruń całkowicie rozkopany! Czy da się jeździć tak, by ominąć korki?

W Toruniu do pracy jeździmy dłużej. Wszystko przez remonty

Pani Katarzyna, nasza Czytelniczka, codziennie rano pokonuje trasę z gm. Wielka Nieszawka do firmy przy ul. Grudziądzkiej, w której pracuje. W korku stoi już przy ul. Nieszawskiej. Później w ślimaczym tempie przejeżdża przez stary most, by utknąć w zatorze na al. Jana Pawła II. Skręca w Czerwoną Drogę i dalej Odrodzenia jedzie aż do ronda przy Kaszowniku, by następnie przedostać się przez plac budowy, jakim stała się ul. Warneńczyka. Gdy wraca do domu w korku stoi już na Grudziądzkiej.

- Dojazd do pracy i powrót do domu trwają kilkanaście minut dłużej - relacjonuje kobieta.

Z kolei pani Anna dojeżdża z Bydgoskiego Przedmieścia na Wrzosy. W Szosę Chełmińską z Czerwonej Drogi skręcić nie może, wybiera więc objazd przez Bema, zalecany przez drogowców.