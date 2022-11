Toruń. Bunt lokatorów TBS przeciwko podwyżkom czynszów. Podobnie w innych miastach Polski Małgorzata Oberlan

Bunt przeciwko horrendalnym podwyżkom czynszów w Towarzystwach Budownictwa Społecznego rozlewa się po kraju. Na drogę sądową najemcy wkroczyli nie tylko we Wrocławiu i Toruniu, ale i Warszawie czy Krakowie. Dodatkowe kontrowersje budzi też to, ile trzeba płacić czynszu do momentu sądowego wyroku.