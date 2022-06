Toruń. Bulwarem Filadelfijskim pojedziemy tylko w jedną stronę. Rusza remont. Sprawdź szczegóły i organizację ruchu

Organizacja ruchu na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu

We wtorek, 28 czerwca, po porannym szczycie komunikacyjnym, zmieni się organizacja ruchu na Bulwarze Filadelfijskim. Samochody pojadą tylko w jednym kierunku – od Ślimaka Getyńskiego w stronę ul. Warszawskiej. Z mostu im. Józefa Piłsudskiego będzie można zjechać w kierunku Rubinkowa. Nie pojedziemy natomiast w przeciwną stronę – wjazd z ul. Bulwar Filadelfijski od ul. Warszawskiej będzie niemożliwy.

- Zanim przygotowaliśmy się do tej organizacji, zrobiliśmy pomiary ruchu. W stronę ul. Warszawskiej, Rubinkowa ten ruch jest o ok. 1/3 większy niż w stronę mostu im. Józefa Piłsudskiego – wyjaśnia powody decyzji Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMT.

Taka organizacja ruchu potrwa przynajmniej do 30 września, czyli do udrożnienia pl. NOT. Później Bulwar zostanie zamknięty w całości. - Pierwotnie wykonawca zakładał zamknięcie całego Bulwaru od razu i niedopuszczanie do ruchu pojazdów – informuje Marcin Kowallek. Mając jednak na względzie roboty, które prowadzone są w innych częściach miasta, zdecydowano się na dopuszczenie ruchu samochodowego przez najbliższe trzy miesiące północną jezdnią.