Toruń. Budowa nowej linii tramwajowej na Jar prawie na półmetku. Przedstawiamy raport z objazdu budowy! ZDJĘCIA

Toruń. Prace trwają w wielu punktach

Obecnie prace związane z budową nowej linii tramwajowej na osiedle Jar trwają w kilku punktach naszego miasta. Intensywne działania prowadzone są m.in. przy placu NOT-u, przy ulicy Długiej, Watzenrodego, Szosie Chełmińskiej, Ugory, a także na rondzie Czadcy.

I tak, w ciągu ulicy Długiej od ulicy Mohna do ronda Czadcy, 19 lipca 2022 roku wylewano beton pod płytę torową po jednej stronie. Od placu NOT-u do targowiska miejskiego wykonywane jest korytowanie oraz przygotowywana jest stabilizacja pod torowisko tramwajowe na wschodniej części jezdni Szosy Chełmińskiej. Przygotowywane są fundamenty pod słupy trakcyjne.

W trakcie realizacji są prace związane z budową wodociągu oraz przebudową sieci c.o. przy ulicy Grudziądzkiej. Natomiast na ulicy Watzenrodego, na odcinkach A6 i A7 zawansowanie prac szacowane jest na około 90 proc. Do zrobienia pozostała jedynie trakcja, tzw. mała architektura oraz elementy zielone.