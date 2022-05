Toruń. Budowa linii tramwajowej na Jar. Tak z lotu ptaka wygląda na ulicy Długiej. Zobacz zdjęcia!

-Na ulicy Polnej, od przejazdu kolejowego do ulicy Traktorowej, zakończono prace przy układaniu kanalizacji kablowej i kabli trakcyjnych melduje Sylwia Derengowska, rzeczniczka Miejskiego Zakładu Komunikacji, na którego zlecenie budowana jest nowa linia tramwajowa. - Ułożono warstwę z maty wibroizolacyjnej i wylano dolną płytę torową, a obecnie kończy się montaż szyn. W rejonie skrzyżowania ulic Polna/Ugory, na fragmencie dochodzącym do ich zbiegu, gotowe jest już koryto pod przyszłe torowisko i ułożono kable trakcyjne. Od 14 maja zaczną obowiązywać zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu Polna/Ugory/Traktorowa.

Na Jarze szyny są już zamocowane

Na ulicy Watzenrodego, od ulicy Freytaga do ulicy Hubego, zakończono prace przy korytowaniu i profilowaniu terenu pod torowisko. Ułożono warstwę stabilizacji i kable trakcyjne, kładziona jest podbudowa z kruszywa łamanego. Od Hubego do Grasera położono maty wibroizolacyjne, wylano warstwę dolną płyty torowej na obu torach i zakończono układanie oraz mocowanie szyn. Tak samo na odcinku od Grasera do Strobanda. Z kolei w rejonie skrzyżowania ul. Watzenrodego ze Strobanda zakończono korytowanie i układanie warstwy stabilizacji pod budowę jezdni, ułożono krawężniki i trwa wylewanie warstwy wiążącej asfaltu.