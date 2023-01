Toruń. Bezwzględne więzienie za groźby wobec Algierczyka i znieważenie Polki!

Do tych bulwersujących wydarzeń doszło na toruńskiej starówce 17 sierpnia 2022 roku. Czterdziestoletni Maciej S. spotkał Algierczyka i Polkę w pobliżu aresztu śledczego. Czym wywołali w nim taką agresję, trudno powiedzieć...

Wulgarne wyzwiska i groźby, nawet pozbawienia życia

Pod adresem cudzoziemca ust Macieja S. popłynęły wtedy nie tylko wulgarne i obraźliwe epitety. Agresor groził też obcokrajowcowi, że go pobije, a wręcz zabije. Jak ustaliła potem w toku śledztwa Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum Zachód, były to groźby realne i zaatakowany miał prawo czuć się zagrożony. Polkę natomiast Maciej S. wulgarnie zwyzywał.

Ustalono, że Maciej S. dopuścił się znieważenia i grożenia na tle narodowościowym. Do tego - w warunkach chuligańskich, czyli publicznie, bez powodu i z rażącym lekceważeniem porządku prawnego. Takie zarzuty usłyszał i za winnego takich przestępstw uznał go 25 stycznia br. Sąd Okręgowy w Toruniu. Ogłoszonemu tego dnia wyrokowi oskarżony się nie przysłuchiwał - nie stawił się do sądu.