Toruń: bezrobocie wciąż rośnie! Małe firmy jeszcze czekają na pieniądze z Tarczy

Najnowsze dane dotyczące gospodarki i rynku pracy w Toruniu przedstawił dziś (02.06) prezydent Michał Zaleski na telekonferencji. Zacznijmy od sytuacji firm. W mieście zarejestrowanych jest ogółem ok. 27 tys. podmiotów gospodarczych. Od marca do końca maja zawiesiło działalność 355 z nich. Najwięcej uczyniło to na początku pandemii. Teraz trend się odwraca - już 115 "odwiesiło" działalność. >>>>>>CZYTAJ DALEJ Tekst: Małgorzata Oberlan