Toruń bez mostu tymczasowego? W tej chwili nie da się go zbudować. Dlaczego?

Budowa dróg dojazdowych do mostu tymczasowego, który miał stanąć na przedłużeniu ul. Przybyszewskiego, kosztowała ponad dwa miliony złotych. Wygląda jednak na to, że most nie powstanie. W tej chwili nie da się go zbudować, ponieważ w Wiśle jest zbyt mało wody.

Fot. Archiwum Polska Press