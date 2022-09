Toruń. Będzie nowy Garbaty Mostek. Zobacz jak będzie wyglądał? [Zdjęcia] Szymon Spandowski

Garbaty Mostek nie wróci do swojej dawnej, bardzo efektownej postaci. Zostanie rozebrany i zastąpiony nową kładką, dość oszczędnie nawiązującą do tego co było kiedyś. Informacje na ten temat otrzymała z Urzędu Miasta Rada Okręgu Jakubskie-Mokre.