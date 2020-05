Toruń będzie miał nowego wiceprezydenta? Na stanowisku szykuje się zmiana

Koalicja Obywatelska cofa rekomendację dla wiceprezydenta Torunia Andrzeja Rakowicza. Na tym stanowisku miałby go zastąpić radny Paweł Gulewski. Dotarliśmy do pisma, jakie w tej sprawie wystosowała Koalicja do prezydenta Michała Zaleskiego. Zobacz również: Czy w tym roku odbędzie się Bella Skyway Festiwal? Będą podwyżki opłat za wywóz śmieci w Toruniu? Skarbnik miasta rozwiewa wątpliwości Czytaj więcej na kolejnych stronach >>>>>>>>>>>> tekst: Szymon Spandowski

