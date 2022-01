Toruń: Afera o fotel masujący dla pracowników WORD. "Minimum 5 technik masażu, funkcja Zero Gravity..."

Oto, jaki fotel dla pracowników zaplanował WORD w Toruniu. Dał tylko 2 dni na złożenie ofert

12 stycznia br. ośrodek ogłosił nabór ofert pt. "Zakup fotela masującego dla pracowników WORD Toruń". Ogłoszenie sygnowane było pieczątka i podpisem Marka Staszczyka, dyrektora ośrodka. Przedmiot zamówienia? "Profesjonalny fotel masujący. Zakup wraz z dostawą". Terminy? "Ofertę należy zgłosić do dnia 14 stycznia, do godz. 12.00". Zwycięzca naboru miałby czas do końca stycznia na dostarczenie sprzętu.