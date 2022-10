Toruń. 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 24. Toruńska jubilatka ma się bardzo dobrze

W 1962 roku powołano do życia nową toruńską podstawówkę przy ul. Ogrodowej. Jej budowa była odpowiedzią na potrzeby rozwijających się prężnie w okolicy osiedli. Od tamtej pory minęło 60 lat, a Szkoła Podstawowa nr 24 wciąż należy do grona największych placówek oświatowych w mieście. Co więcej, może się pochwalić dobrą bazą lokalową i sportową. W szkolnych budynkach jest wiele sal lekcyjnych, dwie sale gimnastyczne, sala zabaw, nowoczesny kompleks boisk - ORLIK, plac zabaw, basen, sale informatyczne, gabinet stomatologiczny i pielęgniarki szkolnej, stołówka, świetlica i biblioteka szkolna. Co ważne, w placówce działa zespół pomocy pedagogiczno- psychologicznej składający się z dwóch pedagogów, logopedy i terapeuty.