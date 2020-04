TOP 7 kawalerek w Toruniu: gdzie szukać najtańszych? Sprawdźcie

Kawalerka, ul. św. Jakuba Cena: 226 720 tys. zł Opis: Miodova Faktoria - apartamenty na wynajem, biura, własna restauracja - zakochaj się w tym miejscu! Miodova Faktoria przy ul. Św. Jakuba 13 to, oprócz wyjątkowego budynku, piękna historia miejsca związanego z tym, co w Toruniu najlepsze - z piernikami. Fabryka pierników, beczki wypełnione miodem... Mmmm to historia, która przyciąga każdego turystę. Oferujemy na sprzedaż wyjątkowe apartamenty i biura pod najem krótkoterminowy lub długoterminowy w sercu Torunia. Przygotowujemy 11 lokali mieszkalnych, 2 lokale biurowe oraz lokal użytkowy na poziomie -1. Prezentowana nieruchomość to komfortowa kawalerka usytuowana na II piętrze od frontu w IV-piętrowej kamienicy z 1860 roku. Polecamy: Nocne zakupy w Toruniu. Jak wyglądają? Gdzie najdłuższe kolejki? Uwaga! Sklepy w Toruniu otwarte inaczej! Gdzie klienci zrobią zakupy przez całą dobę? LISTA Sprzątanie grobu, spacer bez celu. Za co sypią się mandaty?

