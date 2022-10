ToMUN 2022. Do Torunia przybyła młodzież z wielu krajów świata. Symulacja obrad ONZ

ToMUN (Model United Nations) w Toruniu odbywa się już po raz siódmy. Organizatorem jest I Liceum Ogólnokształcące. To w budynkach tej szkoły odbywa się symulacja obrad zgromadzenia ONZ. Młodzi ludzie z całego świata debatują na najistotniejsze tematy dotyczące aktualnych problemów społecznych i gospodarczych, a także zagadnień politycznych, prawnych i kulturowych.

Przybyła na obrady młodzież mieszka w domach uczniów I LO. Jest to znakomita okazja do integracji. Obrady zakończą się w sobotę.