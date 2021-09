Tomasz Bajerski zostaje w Apatorze. To prezent na urodziny?

"Wszystkiego najlepszego Tomasz! Dużo zdrowia i samych sukcesów!

PS. Przy okazji informujemy, że „Bajer” w sezonie 2022 będzie managerem pierwszej drużyny!"

Oto wpis na stronie klubu na Facebooku. Wyjaśniła się więc przyszłość trenera, który przyszedł do Apatora dwa sezony temu, gdy toruński zespół spadł do I ligi. Wcześniej zajmował się drugoligowym PSŻ-em Poznań i o mało sensacyjnie nie awansował do 1. Ligi.

W Toruniu Bajerski wykonał dwa zadania, które przed nim postawiono. Pierwsze w sezonie 2020, w którym awansował do PGE Ekstraligi i drugie w tym roku, gdy zdołał się w niej utrzymać.