To o nim śpiewa Julia Wieniawa! Tak mieszka i żyje Nikodem Rozbicki. Gdzie spędza czas z ukochaną?

Kim jest Nikodem Rozbicki?

Nikodem Rozbicki urodził się w 1992 roku w Warszawie. Po raz pierwszy na dużym ekranie mogliśmy zobaczyć go w filmie "Bejbi blues". Zagrał także w świątecznych hitach "Listy do M. 2" i "Listy do M. 3" oraz w filmie "Dywizjon 303. Historia prawdziwa". Widzowie mogą go kojarzyć także z takich tytułów jak "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3" oraz "Koniec świata, czyli kogel-mogel 4" oraz "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją", gdzie zagrał u boku Julii Wieniawy.

Rozbicki występował również w serialach. Mogliśmy go oglądać m.in. w takich produkcjach jak: