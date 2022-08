To może być trudna jesień i zima. Podwyżki ciepła mogą być znaczne. URE ostrzega przed podwyżkami

Podwyżki ciepła jesienią w Polsce. Czeka nas wzrost o kilkadziesiąt procent

"Nie możemy podać, ile dokładnie wynoszą podwyżki cen ciepła systemowego. Jednak wiemy, że ich skala będzie wahać od kilkudziesięciu do nawet kilkuset procent. W niektórych sytuacjach będą to podwyżki o ponad 100 proc. Zróżnicowanie zależy od rodzaju wykorzystywanego przez ciepłownię paliwa. Różnica w cenach zależy nie tylko do tego, czy ciepłownia wykorzystuje gaz, czy węgiel, ale także od tego, czy jest to węgiel krajowy, czy importowany" — mówi dziennikowi Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.