To już pewne. Patryk Dudek podpisał nowy kontrakt i zostaje w Apatorze Toruń!

Jest transfer w Apatorze Toruń. To będzie nowy żużlowiec w składzie!

"To, o czym informowaliśmy w lipcu, znalazło teraz swoje potwierdzenie. Patryk Dudek pozostaje w „Anielskiej” drużynie" - napisano na oficjalnym klubowym koncie.

Dudek do Torunia trafił przed tegorocznym sezonem, po wielu latach namawiania. Wcześniej przez całą karierę był wierny Falubazowi Zielona Góra. W inauguracyjnym sezonie wystąpił we wszystkich 20 meczach, pojechał w 120 biegach, zdobył 214+26 pkt, co dało średnią 2,0 (12. w całej lidze).

Przypomnijmy, że kilka dni temu toruński klub poinformował o tym, że podpisał kontrakt z Wiktorem Lampartem z Motoru Lublin, który będzie jeździł jako zawodnik U24.