To była parafia w Toruniu o złej sławie. Teraz relikwie św. Rity przyciągają na Bielawy tłumy!

Kto stoi za pomysłem nabożeństw z relikwiami? Ksiądz proboszcz Zbigniew Łukasik. Przyznaje, że obejmując probostwo na Bielawach wiedział, że to wyzwanie. - Problemy finansowe wychodziły jednak jeszcze długo, po czasie - nie kryje. - W odbudowanie zaufania wiernych wierzyłem i się nie zawiodłem. Mamy wspaniałych parafian. Na wszystko jednak potrzeba czasu i cierpliwości... W posiadanie jakich relikwii weszła parafia na Bielawach? - Pewna parafianka, pani Monika, przekazała nam to, co miała najcenniejszego: skrawek szaty św. Rity, zalakowany, z potwierdzeniem XV-wiecznego pochodzenia - mówi kapłan. - Nie spodziewałem się, że kult tej świętej tak licznie przyciągnie wiernych. I że wśród tylu osób w Toruniu i tak był on już żywy. Z drugiej strony, historia tej średniowiecznej świętej jest tak poruszająca i uniwersalna, że do dziś ludzie odnajdują w niej własne problemy. Polecamy: Praca na produkcji w Toruniu: ile płacą? Za minimalną krajową chętnych brak, więc stawki idą w górę Zobacz także: Tunele strachu na Skarpie! Najbardziej boją się kobiety i dzieci. Prezydent Torunia obiecuje pomoc

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. archiwum