To był pechowy odcinek "Sanatorium miłości 5" dla Krzysztofa z Torunia [zdjęcia]

Krzysztof z Torunia w trzecim odcinku "Sanatorium miłości 5" miał pecha. Zalecał się do Iwony z Warszawy, a ta wybrała się na randkę z Dariuszem. Podarował perfumy Anicie z Bydgoszczy, a to swój flakonik sprezentowała Zbigniewowi ze Szczecina. Jego sałatka nie zasmakowała żadnej z uczestniczek programu Zobaczcie, co się działo w trzecim odcinku programu TVP 1 "Sanatorium miłości". Zdjęcia >>>>>

screen z programu TVP "Sanatorium miłości"