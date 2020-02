Tłusty czwartek 2020. Gdzie są najtańsze pączki w Toruniu? [ceny, miejsca, oferta]

Piekarnia i cukiernia Rumińscy Co prawda piekarnia i cukiernia Rumińscy nie jest zlokalizowana na toruńskiej Starówce, jednak swoimi wypiekami naprawdę zachwyca, dlatego również znalazła się w naszym spisie. Zlokalizowana w Bumarze przy ulicy Lelewela 33, będzie prowadziła sprzedaż świeżych pączków już od godziny 7.00. Pracownicy zaznaczają „Z okazji tłustego czwartku co roku oprócz typowych pączków z marmoladą, adwokatem czy powidłami będzie można kupić u nas pączki z czekoladą lub różą. Te z czekoladą rozchodzą się bardzo szybko, dlatego warto zjawić się u nas wcześniej”. pączek z marmoladą - 2,3 zł pączek z powidłami - 2,3 zł pączek z różą - 2,3 zł pączek z toffi - 2,6 zł pączek z adwokatem - 2,6 zł pączek z budyniem - 2,6 zł pączek z musem czekoladowym - 2,6 zł Tłusty czwartek. Tak w Cukierni Rumińscy powstają pączki! Zobacz wideo! Polecamy: Koty Czytelników "Nowości." Zobaczcie nadesłane zdjęcia Zobacz także: AMW w Bydgoszczy wyprzedaje sprzęt. Co można kupić od wojska?

Tekst: Lidia Bordewicz, fot. Jacek Smarz