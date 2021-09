Testy na koronawirusa w szkołach? Rząd przygotowuje się na taką ewentualność

Adam Niedzielski pytany był na konferencji w Karpaczu o przeprowadzanie w szkołach testów na obecność koronawirusa. – Jeśli chodzi o szybkie testy w szkołach, to oczywiście rozważamy ten temat. Pomysł ma bardzo dużo ograniczeń, które wyszły w praktyce – powiedział szef Ministerstwa Zdrowia.

Minister przypomniał akcję masowego testowania na Słowacji. Według niego nie uchroniła ona tego kraju przed trzecią falą pandemii. – Testowanie ma sens, szczególnie szybkimi testami antygenowymi, o ile jest wykonywane regularnie dzień po dniu, bo charakterystyką tych testów jest to, że w zasadzie one wyłapują fakt zakażenia w tzw. dużej wiremii, gdy wirusa jest po prostu dużo, a to jest taki przedział między czwartym a dziesiątym dniem. Trzeba trafić w ten okres – tłumaczył.