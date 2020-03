Test na koronawirusa. Sprawdź czy spełniasz kryteria, aby go robić! Oto wytyczne GIS

Test na koronawirusa - kiedy należy go zrobić? Jeśli podejrzewamy u siebie zakażenie niezwłocznie powinniśmy zgłosić się do wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej, która przeprowadzi nas przez kolejne etapy diagnostyki. Przed zgłoszeniem trzeba jednak wiedzieć, że są pewne kryteria, które kwalifikują do przeprowadzenia testów. Poznajcie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Test na koronawirusa. Dla kogo? Kryteria i wytyczne GIS Początkowo w naszym kraju testowano tylko osoby, które oprócz objawów infekcji dróg oddechowych deklarowały kontakt z osobą przebywającą na obszarze szerzenia się COVID-19. Zmiany wprowadzono we wtorek 24 marca, kiedy to Główny Inspektor Sanitarny zalecił, aby testom poddawać wszystkie osoby, u których wystąpiły objawy. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia dotyczące liczby wykonanych testów poniżej: https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1244218140613054464 1. Wskazania do wykonania testu na koronawirusa Zanim zgłosimy się do sanepidu, który powinien być pierwszym wyborem w obliczu podejrzenia zakażenia wirusem, musimy mieć pewne objawy kwalifikujące do wykonania testu. Badania wykrywające SARS-CoV-2 wykonuje się w trzech przypadkach: jeśli u osoby występuje co najmniej jeden z trzech objawów ostrej infekcji układu oddechowego (gorączka, kaszel, duszności), bez wcześniejszego wyjaśnienia przyczyn tych objawów, a osoba ta przebywała lub powróciła z obszaru, w którym występuje transmisja COVID-19 (lokalna lub o małym stopniu rozpowszechnienia).

jeśli u osoby występuje minimum jedno z trzech objawów ostrej infekcji układu oddechowego (gorączka, kaszel, duszności), bez wcześniejszego wyjaśnienia przyczyn tych objawów, a osoba ta miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 lub jest czynnym zawodowo przedstawicielem zawodu medycznego, który mógł mieć kontakt z osobą zakażoną.

jeśli u osoby hospitalizowanej wystąpią objawy ciężkiej infekcji układu oddechowego (gorączka, kaszel, duszności) bez wyjaśnienia konkretnych przyczyn tych objawów. Co istotne, jeśli pacjent przejawia objawy niewydolności oddechowej (gorączka, kaszel, duszności), nie ma możliwości odmowy wykonania testów w kierunku koronawirusa. Przez bezpośredni/bliski kontakt rozumie się: zamieszkiwanie z osobą, u której wykryto COVID-19,

bezpośredni kontakt fizyczny z osobą, u której wykryto COVID-19 (np. podanie ręki),

bezpośredni kontakt bez zabezpieczenia z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),

przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą (przez dowolny czas),

przebywanie w odległości 2 metrów od osoby, u której wykryto COVID-19 przez czas dłuższy niż 15 minut w sytuacji każdej innej ekspozycji niewymienionej powyżej,

kontakt na pokładzie samolotu i w innych zbiorowych środkach transportu (gdzie można zajmować dwa miejsca obok siebie) w przypadku stwierdzenia, że podróżowała tym środkiem transportu osoba z COVID-19, osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory (w przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19 lub jej przemieszczania się za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu),

personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID-19 lub osoba pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób z COVID-19 bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku, gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej albo w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego zastosowania. 2. Sanepid Badanie wykrywające koronawirusa nie jest badaniem „na życzenie", dlaczego? Wszystko zależy od dostępności testów w danej jednostce laboratoryjnej, a jak wiadomo – ich liczba jest ograniczona. Dlatego tak ważny jest kontakt z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, która powinna być pierwszym wyborem w przypadku podejrzenia zakażenia. 3. Test na koronawirusa - skierowanie na badania O tym czy pacjent zostanie poddany testom na obecność koronawirusa decyduje lekarz lub inspektor nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. Po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu z pacjentem wykazującym prawdopodobieństwo zakażenia, pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej kieruje taką osobę do odpowiedniego szpitala wykonującego testy. 4. Diagnostyka Diagności w celu wykrycia koronawirusa wykonują wieloetapowe badanie molekularne z zastosowaniem techniki PCR czasu rzeczywistego (RT PCR). Do badania potrzebny jest najczęściej wymaz z jamy nosowo-gardłowej, jednak badanie można przeprowadzić również na podstawie próbki krwi lub kału (wirus przenosi się drogą kropelkową, jednak nie można wykluczyć transmisji drogą oralno-fekalną). Wykrywanie koronawirusa trwa kilka godzin. Taką diagnostykę można przeprowadzić tylko w określonych warunkach laboratoryjnych. Liczba testów jest ograniczona i jedynie osoby, które mają wskazanie medyczne mogą zostać poddane testom. Liczba testów w województwie kujawsko-pomorskim Obecnie mamy już 47 osób z pozytywnym wynikiem testu w wojewewództwie kujawsko-pomorskiem. Ostatnie dane podane przez rzecznika wojewody kujawsko-pomorskiego Adriana Móła dotyczące liczby pobranych próbek, podane zostały w piątek (27 marca) i wyniosły 1413. Najnowsze informacje dot. koronawirusa