Te zdjęcia zostały zrobione tuż przed tragedią [ZDJĘCIA]

Moda na robienie sobie selfie opanowała cały świat. Z czasem niepozorne zdjęcia dla wielu ludzi zaczęły stawać się obsesją. Niestety doprowadziło to również do niebezpiecznych sytuacji. Ludzie zaczęli robić sobie zdjęcia dosłownie wszędzie. Nie wszyscy jednak przedkładają zdrowy rozsądek nad chęć zabłyśnięcia w internecie. Zobaczcie dziesięć zdjęć, które zostały wykonane tuż przed tragedią. Zobacz też: Dlaczego młodzież popełnia samobójstwa? Źródło: Dzień Dobry TVN Przeczytaj też: Ireneusz zmarł z bólu. Co działo się w klubie?

Pixabay