Te ulgi i dodatki musi znać każdy emeryt - może sporo zyskać!. Na co mogą liczyć seniorzy w grudniu 2022? [LISTA]

Trudny czas wysokiej inflacji, rosnących opłat za prąd, gaz i ogrzewanie to problemy, które dotykają również emerytów. Dla nich ważne jest, aby móc skorzystać ze wszelkich dostępnych sposobów na ograniczenie kosztów opłat i życia. Niektóre rozwiązania dostępne są dla ogółu obywateli, inne zaś dotyczą wyłącznie seniorów. Z jakich ulg i dodatków mogą oni skorzystać w grudniu 2022? Sprawdź!

Ogólnopolska Karta Seniora 2022 - co daje?

Zacznijmy od rozwiązania dostępnego od stosunkowo młodego wieku, a mianowicie od ukończenia 60. roku życia. Wtedy też możemy wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora wydawaną przez Stowarzyszenie MANKO. Jest to specjalny dokument, dzięki któremu możemy korzystać z ekskluzywnych zniżek na terenie całej Polski. Ponad 2500 punktów, które pozwalają na obniżenie opłat, można znaleźć m.in.: przychodnie,

gabinety,

uzdrowiska,

sanatoria,

instytucje kultury,

instytucje promujące zdrowie.

Specjalny dodatek nazywany potocznie programem małżeństwo plus jest opcją, z której mogą skorzystać małżeństwa z odpowiednio długim stażem. Opcja ta jest dostępna dla osób, które ze swoją drugą połówką są oficjalnie od co najmniej 40 lat! Dodatek ten wynosi 500 zł.

Dopłata do wymiany telewizora i dekodera

Zmiana standardu odbioru telewizji została dokonana w czerwcu 2022 roku. Jednak wciąż nie wszyscy zadbali o zakup nowego dekodera lub telewizora, który obsługiwałby format DVB-T2. Dla seniorów mających trudną sytuację finansową przygotowano specjalną ofertę dofinansowania zakupu i wymiany sprzętu. W przypadku dopłaty do dekodera jest do 100 zł. Z kolei przy dopłacie do telewizora możemy liczyć już na 250 złotych.

Ulga na opłaty podatku RTV

Niektórzy seniorzy mogą liczyć na dodatkowe zwolnienie z konieczności płacenia podatku RTV. Jest to opcja wprowadzona również od 60. roku życia, jednak nie dotyczy wszystkich. Z zasady mogą skorzystać z tego osoby, których emerytura nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za rok ubiegły (w tym przypadku, za rok 2021). W 2022 roku jest to kwota 2840,78 zł brutto (według danych GUS). Jednocześnie, nawet otrzymując wyższe świadczenie emerytalne, można skorzystać ze zwolnienia z danej opłaty, jeśli ukończyliśmy 75. rok życia!

500 plus dla seniora

Innym dodatkiem wynoszącym 500 złotych, który jest przygotowany z myślą o seniorach, są tzw. świadczenia uzupełniające. Przyznaje go ZUS, jeśli spełnimy wymogi dotyczące:

stanu zdrowia seniora - jest to przygotowane dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji i otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny;

dochodów seniora - każdoradowo jest ustalany próg graniczny, powyżej którego dodatek jest pomniejszany na zasadzie "złotówki za złotówkę".

miejsca zamieszkania - Polska;

obywatelstwa - polskie. Co istotne, jeśli przy staraniu się o zasiłki w ZUS dołączyliśmy orzeczenie np. o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub też orzeczenie mówiące o przyznaniu I grupy inwalidów, nie musimy go dołączać do wniosku o 500 plus dla seniora.

Został już wspomniany dodatek pielęgnacyjny. Dotyczy on seniorów, którzy ukończyli 75 lat lub gdy są oni całkowicie niezdolni do pracy. W przypadku pierwszego wieku ZUS (podobnie KRUS) sam powinien wypłacać ten dodatek, który podlega waloryzacji. Od 1 marca wynosi on 256,44 zł miesięcznie. Jeśli jeszcze go nie otrzymujemy, a spełniamy te warunki, warto złożyć odpowiedni wniosek!

Specjalna premia do emerytury jest wypłacana w kwocie 200 złotych i dotyczy wybranych grup seniorów. Konkretnie jest ona przeznaczona dla ratowników górskich oraz strażaków-ochotników. Dodatek o charakterze dożywotnim jest przyznawany dla każdego, kto spełnia wspomniany wymóg "zawodowy" i to niezależnie od wysokości głównej emerytury. Co więcej, dodatek ten jest waloryzowany co trzy lata. Drugim wymogiem jest jednak kryterium wieku i "stażu". W przypadku kobiet jest to ukończenie 60. roku życia i przepracowanie czynne 20 lat w OSP. U mężczyzn jest to kolejno 65. rok życia i 25 lat czynnej służby. Analogicznie dotyczy to aktywnego udziału w działaniach ratowniczych górskich.

Ulgi na komunikację i PKP dla seniorów

Seniorzy stale mogą korzystać z wysokich ulg na komunikację miejską. Dokładne stawki zależą od konkretnego miasta, zaczynając się od 10%. Należy wspomnieć jednak o tym, że wielu emerytów ma zagwarantowane darmowe przejazdy komunikacją w wielu kluczowych miastach naszego kraju! Podobnie seniorzy mogą korzystać ze zniżek na PKP - 37% zniżki na 2 klasę TLK, osobowymi oraz ekspresowymi (2 razy w roku). W przypadku POLREGIO, SKM Trójmiasta oraz ŁKA i Kolei Dolnośląskich od 60. roku życia obowiązują zniżki wynoszące od 10 do 50 procent.

Bezpłatne leki - od jakiego wieku?

Jeśli ukończyliśmy 75. rok życia, możemy starać się o bezpłatne leki, jeśli są one przepisane na ważnej recepcie. W innych przypadkach dla poszczególnych grup seniorów przygotowano specjalne obniżki cen leków, dzięki czemu możliwe jest ograniczenie kosztów leczenia się, co w szczególności jest istotne dla osób w wieku podeszłym.