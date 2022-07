Te osoby nie mogą zostać świadkami na ślubie. W tych przypadkach ksiądz pozostanie nieugięty

Bycie świadkiem na ślubie to bardzo ważna rola, która nie ogranicza się jedynie do złożenia podpisu potwierdzającego zawarcie przysięgi małżeńskiej. Świadkowie mają być przede wszystkim wsparciem dla pary młodej. Ich zadanie nie kończy się wraz z wyjściem z kościoła - powinni oni trwać przy młodych również po ślubie, a w razie potrzeby służyć radą i pomocą. Aby zostać świadkiem, nie trzeba spełnić wielu wymagań. W pewnych przypadkach ksiądz może jednak pozostać nieugięty i nie zgodzić się, by dana osoba pełniła tę funkcję.

Te osoby nie mogą zostać świadkami na ślubie: