Te osoby mogą bezpłatnie pojechać do sanatorium. Jesteś wśród nich? redmf

Wiele osób marzy o tym, by wyjechać do sanatorium. Przeraża je jednak sam mechanizm ubiegania się o refundowany pobyt w uzdrowisku, który ma na celu poprawę naszego zdrowia. Do sanatorium można wybrać się na kilka sposobów. Prywatnie lub też pobyt w uzdrowisku może być finansowany przez ZUS, NFZ lub KRUS. Kto może ubiegać się o darmowy pobyt w sanatorium? >>>>>>SPRAWDŹ Zobacz galerię (8 zdjęć)

Wiele osób marzy o tym, by wyjechać do sanatorium. Przeraża je jednak sam mechanizm ubiegania się o refundowany pobyt w uzdrowisku, który ma na celu poprawę naszego zdrowia. Jak wiadomo do sanatorium można wybrać się na kilka sposobów. Ci, którzy nie chcą czekać w kolejne, a mają zasobne portfele mogą udać się do sanatorium na na zasadach komercyjnych. Inną drogą, wybieraną przez zdecydowaną większość pacjentów jest pobyt w uzdrowisku finansowany przez ZUS, NFZ lub KRUS. Kto może ubiegać się o darmowy pobyt w sanatorium?