Te herbatki są najlepsze na trawienie. Odczujesz ulgę

Większość osób w swoim życiu zmagała się przynajmniej raz z problemami trawiennymi. Dzieje się tak zwykle po obfitym, ciężkostrawnym posiłku. Złe nawyki żywieniowe to zresztą główny powód tych kłopotów. Organizm ludzki to skomplikowana maszyna. Jedna z istotnych funkcji jest trawienie dostarczanego pokarmu. Rozpoczyna się już w jamie ustnej. Potem pokarm wędruje do żołądka, gdzie jest mieszany z kwasem żołądkowym. Dalsze trawienie odbywa się w jelicie cienkim. To w jego początkowym odcinku, dwunastnicy, wydzielana jest żółć niezbędna do strawienia tłuszczów. W późniejszej części jelit następuje wchłanianie składników odżywczych, witamin i wody. Jeżeli dostarczamy organizmowi ciężkostrawnych produktów wtedy mogą zacząć się kłopoty.

ból brzucha,

uczucie pełności,

nudności,

odbijanie,

zgaga,

wzdęcia,

przelewanie w jelitach,

a także biegunka i wymioty.